Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 marzo 2018 13.09 26 marzo 2018 - 13:09

Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio, ancora una volta, a Milano, per il caso Ruby ter. Lo ha deciso la giudice dell'udienza preliminare (gup) Maria Vicidomini.

La magistrata ha mandato a processo anche 4 'olgettine' nel filone con al centro i versamenti più recenti dell'ex premier alle giovani e i reati di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza.

Il processo inizierà il prossimo 9 maggio. Il leader di Forza Italia è già processo a Milano con altri 23 imputati nel filone principale.

Berlusconi è intanto giunto a Reggio Calabria per deporre al processo a carico dell'ex ministro Claudio Scajola, imputato di procurata inosservanza della pena aggravata dall'avere agevolato la 'ndrangheta per avere favorito la latitanza dell'ex deputato di FI Amedeo Matacena, rifugiatosi a Dubai dopo essere stato condannato a tre anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.

Il leader di Forza Italia sarà chiamato a rispondere alle domande del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo sulla mancata ricandidatura di Matacena alle elezioni politiche del 2001.

Neuer Inhalt Horizontal Line