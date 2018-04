Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 aprile 2018 11.38 14 aprile 2018 - 11:38

Sull'eventuale candidatura ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026, a cui è interessata anche la Svizzera attraverso il progetto "Sion 2026", il sindaco di Milano Giuseppe Sala spera in una candidatura della sua città.

"Mi pare che la posizione di Torino ormai sia chiara, ma saranno il governo e il Coni a stabilire se vorranno candidare una città italiana e quale sarà. Io mi auguro che sarà Milano", ha detto Sala, commentando le parole della collega di Torino, la sindaca Chiara Appendino, che ha sottolineato come la città piemontese non ha mai pensato ad una candidatura insieme a Milano.

"Se invece decideranno di candidare un'altra città, lo dico già da ora, non ci sarà spazio per le polemiche, anche perché il tema è il bene dell'Italia - ha precisato il sindaco -. Il governo deve candidare la città che ha maggiore credibilità. Con la sindaca Appendino ci siamo parlati tempo addietro ma mi pare che la questione sia molto chiara, così come i nostri rapporti".

Il punto secondo Sala rimane quello di "capire i tempi perché la decisione avverrà tra un anno - ha concluso -, se prima delle vacanze il governo che verrà non dovesse candidare una città i tempi diventano molto stretti".

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.