Questo contenuto è stato pubblicato il 17 novembre 2018 14.26 17 novembre 2018 - 14:26

"Con Berlusconi abbiamo bevuto un caffè, io zuccherato. (...) abita a 30 metri da casa mia a Roma per cui ogni tanto si beve un caffè e ci si saluta".

Così il ministro dell'Interno italiano e segretario della Lega Matteo Salvini, a margine dell'assemblea della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, ha risposto a chi gli ha chiesto se nell'incontro con il leader di Forza Italia, quest'ultimo gli abbia proposto una maggioranza di governo "alternativa".

Dal canto suo Silvio Berlusconi, nella lettera di saluto ai manifestanti chiamati in piazza a Torino, per sostenere la realizzazione della Torino-Lione, ha dichiarato: "sono ogni giorno più convinto che l'anomalia del Governo giallo-verde non possa durare a lungo. Le loro contraddizioni in ogni campo cominciano ad esplodere insanabili, presto verrà il momento in cui il centrodestra avrà di nuovo la possibilità di guidare l'Italia in modo coerente con il programma votato dai nostri elettori".

