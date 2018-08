Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 agosto 2018 20.50 28 agosto 2018 - 20:50

"Siamo vicini a una svolta storica per il futuro dell'Europa: io e Viktor, ognuno nel proprio campo, stiamo lavorando per un'alleanza che escluda i socialisti. Oggi comincia un percorso".

Il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini, al termine dell'incontro a Milano con il premier ungherese Viktor Orban, rinsalda l'asse sovranista in vista delle prossime europee di primavera e lancia una bordata contro il presidente francese Emmanuel Macron: "basta lezioni, apra Ventimiglia".

Ancora è presto per parlare della cosiddetta "Lega delle Leghe", di una lista unitaria. Lo stesso Salvini chiarisce che non sta chiedendo al premier magiaro di lasciare il Ppe, ma certamente tra i due qualcosa si sta muovendo.

Un appuntamento politicamente rilevante, questo in Prefettura a Milano, contro cui, per la prima volta, la sinistra unita è in piazza a manifestare a favore dell'accoglienza e l'integrazione. Contro di loro, la reazione infastidita del ministro dell'Interno: "La sinistra non può decidere chi devo incontrare o no. Sono sorpreso della loro sorpresa, poi - conclude - non possono sorprendersi se la gente non li vota più".

Un feeling forte quello tra il segretario leghista e Orban: "Se si presentasse da noi vincerebbe le elezioni, meno male che non lo fa...", ironizza il premier ungherese. E ancora, ricorda la simpatia nata nei banchi del Parlamento di Strasburgo: "quando tutti ci attaccavano, Matteo ci difese. Noi non dimentichiamo", prosegue. E Salvini replica con altrettanta gentilezza: "sono qui da segretario di partito e da milanista, visto che la prima visita in Italia di Viktor è stata a Milanello".

Neuer Inhalt Horizontal Line