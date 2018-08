Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 agosto 2018 20.49 06 agosto 2018 - 20:49

Gravissimo incidente oggi sulla statale 16, all'altezza dello svincolo per Ripalta, nel territorio di Lesina, nel Foggiano. In uno scontro tra un furgoncino e un tir sono morte dodici persone, tutti braccianti agricoli africani.

Sul furgoncino si trovavano 14 lavoratori. Probabilmente viaggiavano in piedi, stipati in un mezzo con targa bulgara che poteva trasportare al massimo otto persone e che si è capovolto sull'asfalto dopo lo schianto che ha causato anche tre feriti. Quest'ultimi, tra cui anche l'autista del camion, sono stati ricoverati: nessuno di loro è in pericolo di vita.

Per estrarre le vittime dalle lamiere i vigili del fuoco hanno fatto intervenire una gru. Le vittime non avevano documenti di riconoscimento e la loro identificazione richiederà tempo. E' probabile che il furgone carico di migranti, per lo più africani, stesse rientrando nel Ghetto di Rignano, sgomberato nel 2017 e dove in realtà ne è già sorto un altro, con circa 600 roulotte.

L'Aula del Senato italiano ha osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime. Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha annunciato che saranno avviate procedure per un aumento del numero degli ispettori contro la piaga del caporalato. E il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha detto che chiederà controlli a tappeto per combattere sfruttamento e caporalato.

Neuer Inhalt Horizontal Line