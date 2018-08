Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 agosto 2018 20.16 06 agosto 2018 - 20:16

Lo speleologo italiano Stefano Guarniero è salvo. E' finito dopo quasi 48 ore l'incubo del trentatrenne, rimasto intrappolato e ferito da sabato pomeriggio a 200 metri di profondità in una grotta del Monte Canin, in Friuli.

Guarniero era caduto per circa venti metri mentre era in esplorazione di una grotta che si trova a quota 2200 metri. Una lotta contro il tempo iniziata sin dai primi istanti in cui è scattato l'allarme, alle 16.00 di sabato pomeriggio e solo alle 12.35 di oggi lo hanno tirato fuori, in barella.

Per liberarlo 94 tecnici speleologi arrivati da tutta la regione e dal resto d'Italia, e 22 tecnici alpini del Soccorso Alpino e Speleologico Nazionale, hanno lavorato incessantemente giorno e notte, in condizioni critiche e temperature vicine allo zero.

Neuer Inhalt Horizontal Line