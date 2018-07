Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 luglio 2018 21.36 06 luglio 2018 - 21:36

Mariti uccidono le mogli dopo aver litigato con loro, poi si impiccano. Due casi analoghi di omicidio-suicidio sono avvenuti oggi in Toscana e in Sicilia. In entrambi la 'prima' vittima è stata la donna poi l'uomo si è tolto la vita.

La prima tragedia familiare c'è stata verso le 12.30 a Cetona, nella parte sud della provincia di Siena, dove un agricoltore ha ucciso la moglie soffocandola con un cuscino e poi è scappato nei boschi dove è stato trovato impiccato a un albero. L'altra vicenda quasi in fotocopia è avvenuta poche ore dopo a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) dove un pasticcere ha strangolato l'ex moglie, quindi si è ucciso a sua volta. In entrambi i casi ci sarebbero state delle liti come fattore scatenante.

Neuer Inhalt Horizontal Line