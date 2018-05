Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 maggio 2018 11.25 09 maggio 2018 - 11:25

Lo street food, molto in voga anche in Svizzera, è contestato a Venezia (foto rappresentativa d'archivio)

Stop ad aperture di negozi di alimenti per 'cibo da passeggio' a Venezia per tre anni il tutto a favore del decoro ma soprattutto per evitare l'occupazione di spazi pubblici, come gradini di ponti e chiese, per improvvisati picnic e relativa invasione di rifiuti.

Il nuovo passo, di un percorso avviato un anno fa dal sindaco lagunare Luigi Brugnaro, è stato sancito - come riferisce il Corriere del Veneto - dalla Giunta comunale.

Ora, il tutto dovrà essere fatto anche dalla Regione Veneto bilanciando le esigenze della città con i provvedimenti sulla libera concorrenza.

Il provvedimento oltre a bloccare le nuove aperture, eccezion fatta per le gelaterie, prevede anche restrizioni e limiti per i locali già esistenti obbligandoli a tenere pulito, tra l'altro, il suolo pubblico.

Ad essere 'colpiti' saranno i venditori di pizza al taglio, kebab e pasta al sugo da passeggio ma anche le oltre 60 attività del genere già attive a Venezia. Il provvedimento oltre a queste misure è molto articolato ed è anche volto ad imporre ai locali che vendono alimenti, standard minimi sulle misure degli spazi, altezza dei negozi e la presenza di servizi igienici.

Le limitazioni riguarderanno, una volta a regime, la sola città storica e le isole di Murano e Burano, ovvero quelle aree di Venezia più colpiti dal peso dei flussi turistici di massa.

Neuer Inhalt Horizontal Line