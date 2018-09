Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Vince la linea Movimento 5 Stelle e Lega: nel 2019 il deficit dell'Italia sarà al 2,4% del Pil liberando 27 miliardi per la manovra di bilancio.

Riforma della legge Fornero, reddito e pensioni di cittadinanza, fondi per i risparmiatori colpiti dalle crisi bancarie, investimenti e calo delle tasse per gli autonomi arriveranno tutti nella legge di bilancio e saranno finanziati ricorrendo all'indebitamento.

La resistenza del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, non è bastata ad arginare la volontà politica comune delle due forze di governo, decise su una manovra espansiva che rappresenta una sfida aperta a Unione europea e mercati.

Tria avrebbe tentato fino all'ultimo di tenere il punto su una linea di maggiore prudenza, quella del deficit all'1,9% del Pil, necessaria per assicurare la stabilità finanziaria. Ma sin dalle prime ore di riunione a Palazzo Chigi, il pressing delle forze di maggioranza è stato incessante. L'obiettivo reso pubblico da subito indicava cifre ben più alte, addirittura al 2,5% del Pil, e descriveva, con un mese di anticipo, persino le misure da inserire nella prossima legge di bilancio.

Le risorse liberate dal deficit permetteranno infatti sia a Lega che a M5S di tenere fede alle rispettive promesse elettorali. Il partito di Matteo Salvini potrà quindi portare a casa il superamento della legge Fornero, bandiera anche dei Cinquestelle, consentendo l'uscita di "400'000" lavoratori per lasciare posto ai giovani, la flat tax per gli autonomi al 15%, la pace fiscale e più investimenti per scuole strade e Comuni. Luigi Di Maio potrà garantirsi invece 10 miliardi per il reddito di cittadinanza, destinato a una platea di 6 milioni e mezzo di persone, e il via libera alla pensione di cittadinanza, oltre a 1,5 miliardi da destinare ai risparmiatori colpiti dai crack bancari.

La reazione dell'Europa potrebbe rivelarsi dura, così come duro potrebbe essere già da questa mattina il giudizio dei mercati. Con questi numeri - che non consentono minimamente né di continuare a fare scendere il debito né di "non peggiorare" il saldo strutturale, come ha sempre predicato Tria - il rischio è di andare anche allo scontro frontale con la Commissione europea. Bruxelles potrebbe rispedire indietro la manovra già a fine ottobre - mai successo finora a nessun Paese - qualora riscontrasse gravi violazioni delle regole.

