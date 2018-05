Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 maggio 2018 18.20 07 maggio 2018 - 18:20

Il presidente della Camera italiana dei deputati Roberto Fico (Movimento 5 Stelle) ha incontrato oggi a Roma il presidente del Consiglio nazionale Dominique de Buman (PPD/FR).

"Abbiamo affrontato diversi temi tra cui quello dei lavoratori transfrontalieri e quello degli istituti partecipativi e di democrazia diretta. Il ruolo dei referendum in Svizzera è centrale, e anche di questo abbiamo parlato", ha indicato Fico in un post su Facebook.

"Credo che il modo migliore per rafforzare il legame tra le persone e le istituzioni sia proprio ampliare la partecipazione e moltiplicare i momenti di ascolto, anche attraverso gli istituti esistenti e immaginando nuovi strumenti", ha aggiunto il presidente della Camera italiana. "Con de Buman abbiamo discusso poi dei percorsi di collaborazione che possono essere instaurati fra le nostre due assemblee parlamentari, perché condividere le buone pratiche è sempre un fattore di arricchimento", ha concluso Fico.

De Buman era accompagnato per l'occasione dal consigliere nazionale ticinese Marco Chiesa (UDC) e dal consigliere agli Stati pure ticinese Fabio Abate (PLR), si legge in un tweet sul sito dei servizi del Parlamento. Ieri il presidente del Consiglio nazionale era in Vaticano, dove ha assistito al giuramento di 32 nuove Guardie Svizzere.

