Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Uno spiraglio per l'italiano nella Confederazione 04 gennaio 2018 - 18:08 Da oltre 40 anni sono presenti in Svizzera scuole di lingua e cultura italiana finanziate da Roma. Non sono sorte nella Svizzera italiana, dove l’italofonia non risulta minacciata, ma oltre Gottardo. I beneficiari sono stati per lungo tempo soprattutto i figli degli emigrati ai quali il Consolato di Berna voleva garantire un legame con la patria d’origine. Oggi istituti di questo tipo continuano ad esistere in molti cantoni e sono frequentati da oltre diecimila studenti ma la loro funzione è mutata nel corso dei decenni. Da un lato si riscontra un interesse generalizzato per la cultura italiana non solo tra gli emigrati di seconda e terza generazione, dall’altro però le politiche di risparmio intraprese ultimamente dallo Stato italiano e dalle autorità cantonali hanno penalizzato questo insegnamento. Come l’altra lingua minoritaria (il francese), l’italiano tende a sparire dai programmi scolastici a tutto vantaggio dell’inglese, nonostante accordi cantonali (Harmos) impongano l’insegnamento dell’idioma di Dante come materia opzionale nelle scuole dell’obbligo. Ma in questi mesi qualcosa sta cambiando. È infatti in via di costituzione una fondazione italo-svizzera che, con l’appoggio delle autorità federali, premerà sui cantoni affinché i corsi promossi da Roma vengano integrati nei piani di studio elvetici. Per la sopravvivenza della lingua italiana - è stato recentemente convenuto anche nei periodici incontri organizzati dal Forum per il dialogo tra la Svizzera e l’Italia - è indispensabile coordinare le numerose iniziative portate avanti a livello locale e agire attraverso organi che abbiano un certo peso politico all’interno della Confederazione.