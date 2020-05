Il compositore britannico James Blunt si esibirà in marzo in Svizzera

Il cantante britannico James Blunt, dopo essere stato obbligato ad annullare i suoi concerti in Svizzera previsti in marzo a causa del coronavirus, ha dovuto nuovamente cancellare le date fissate in settembre all'Hallenstadion di Zurigo e all'Arena di Ginevra.

Il suo tour "Once Upon A Mind" è stato interrotto, ma verrà recuperato nel mese di marzo del 2021, hanno spiegato in un comunicato odierno gli organizzatori. Il concerto all'Hallenstadion si terrà il 26 marzo, quello all'Arena il 27 marzo.

I biglietti venduti per le date di marzo e settembre 2020 mantengono la loro validità e la prevendita per i posti ancora liberi inizia da subito.

