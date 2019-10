Javier Bardem in missione per l'ambiente al 15° Zurich Film Festival (ZFF): l'attore spagnolo e premio Oscar ha presentato il documentario "Sanctuary", realizzato in collaborazione con Greenpeace.

Il film del regista del spagnolo regista Alvaro Longoria accompagna i fratelli Javier e Carlos Bardem nel Mare di Weddel, in Antartico, dove sta per essere creata la più grande riserva marina del mondo. Nel film, i fratelli Bardem mostrano cosa può fare ogni individuo per contribuire alla protezione dell'ambiente.

Javier Bardem e il regista Alvaro Longoria, accompagnati da numerosi fan e curiosi, sono stati accolti ieri sera sul "tappeto verde" del festival zurighese, dove si è tenuta la prima proiezione del film in un paese di lingua tedesca. L'attore spagnolo prende parte questo pomeriggio ad un dibattito in cui parlerà della sua carriera e del suo impegno per l'ambiente.

