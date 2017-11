Questo contenuto è stato pubblicato il 6 ottobre 2017 14.32 06 ottobre 2017 - 14:32

Suo padre è stato capitano di una nave in alto mare. La sua mamma è cresciuta in una famiglia di orticoltori. Tra i due, Jim Woodtli ha scelto le verdure. Da tre anni, il trentenne mette in pratica le sue idee su dieci ettari di terreno vicino al lago di Bienne.

«Bisogna pensare come un’insalata, riuscire a mettersi al suo posto», afferma il giovane contadino. L’insalata proviene dalle regioni del Mediterraneo. «Non le piace il freddo e la terra ghiacciata. Preferisce un clima temperato».

People of SwitzerlandLink esterno è un progetto multimediale realizzato dalle giornaliste free lance Jennifer Greenland e Nora Hesse. Persone di ogni regione del paese raccontano la loro vita nelle quattro lingue nazionali. Sono persone che caratterizzano, ognuna a modo suo, la Svizzera. Come ci si sente a vivere qui? Che cosa ispira queste persone? Di cosa hanno paura? E, se potessero, che cosa cambierebbero? swissinfo.ch presenta i loro ritratti sotto forma di videoblog.

Jim vende i suoi ortaggi a degli intermediari. Le insalate si ritrovano poi sugli scaffali dei principali supermercati. «Mi affascina vedere come a partire da 5'000 semi si possono produrre 2,5 tonnellate di insalata. La produzione di ortaggi su larga scala mi interessa molto».

Occupato a lavorare da mattina a sera, Jim fatica a trovare una fidanzata. I suoi amici l’hanno iscritto al reality-show svizzero-tedesco «Bauer ledig sucht» (Contadino cerca compagna). «Non parteciperò mai!», dice sorridendo. I produttori l’hanno già chiamato di persona, ma non sono riusciti a convincerlo, aggiunge. Anche perché il giovane afferma che non sono le occasioni di incontro a mancargli, ma per il momento sembra ancora non aver trovato la donna giusta. «Suppongo semplicemente di essere troppo complicato».

Jim ha sempre uno sguardo puntato al futuro. «Quando andrò in pensione, girerò il mondo in barca». Fino ad allora, intende però continuare a lavorare nei campi. «Sono cresciuto così ed è ciò che fa per me».

