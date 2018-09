Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 settembre 2018 9.09 07 settembre 2018 - 09:09

"Ipocrita" e "insensata". Così l'avvocato di Jimmy Bennett, Gordon Sattro, ha definito la lettera del nuovo avvocato di Asia Argento, Mark Heller, in cui l'attrice sostiene che sarebbe stato Jimmy a iniziare il rapporto sessuale consumato quando lui era minorenne.

"C'è stata una escalation della situazione a causa dell'interpretazione offensiva di Asia di quello che è successo", ha detto Sattro a US Weekly, proclamandosi "scioccato e disgustato" perché l'attrice "sembra indicare che la sua verità è l'unica verità per via della sua posizione all'interno del movimento #MeToo".

Nella lettera di Heller diffusa ieri, Asia faceva sapere di non essere stata lei a portare Jimmy a letto, bensì di esser stata "attaccata" da Bennett. L'Argento annunciava inoltre che avrebbe interrotto i pagamenti concordati dal suo ex compagno Anthony Bourdain per chiudere la faccenda, rivelando comunque che Jimmy avrebbe già ricevuto 250 mila dollari dei 380 mila pattuiti.

