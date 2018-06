Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

22 giugno 2018 - 21:20

Johnny Depp ha sperperato una fortuna da 650 milioni di dollari. Lo scrive Rolling Stone specificando che quasi tutti i guadagni ottenuti da film con incassi miliardari sono andati in fumo.

L'articolo intitolato 'The Trouble With Johnny Depp' (Il guaio di Johnny Depp) porta la firma di Stephen Rodrick e in esso si fa un resoconto anche delle vicissitudini legali a cui continua ad andare incontro l'attore dopo aver fatto causa a The Management Group, la società che curava la sue finanze, per frode, tra le altre cose.

Il gruppo gli ha fatto a sua volta causa sostenendo che le sue accuse sono false e tirando in ballo le sue abitudini da spendaccione. A loro detta l'attore fa fuori circa due milioni di dollari al mese.

