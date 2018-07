Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 luglio 2018 17.43 18 luglio 2018 - 17:43

"Non è troppo tardi per salvare la Brexit", ma occorre tornare alla linea negoziale sposata inizialmente dalla premier Theresa May e rinunciare alla svolta più soft annunciata negli ultimi giorni.

Così Boris Johnson, nel discorso tenuto oggi alla Camera dei Comuni per spiegare le ragioni delle recenti dimissioni da ministro degli esteri.

I toni sono stati quelli di una sfida, seppure non esplicita, alla leadership della May in casa Tory. Alla premier Johnson ha riconosciuto "coraggio" e capacità di resistenza, ma ha imputato di aver abbandonato la strategia di Lancaster House senza nemmeno "cercare" di imporla sul tavolo negoziale con Bruxelles.

Mentre ha definito la proposte più soft di Chequers come la premessa di "un limbo", di una "Brexit solo di nome", in cui la Gran Bretagna diverrebbe "esecutrice di regole" fissate dall'Ue e si condannerebbe a "un auto vassallaggio economico".

