23 novembre 2018

Un portoghese domiciliato in Svizzera è stato condannato oggi in appello a Porrentruy (JU) a tre anni di carcere, di cui uno da scontare, per atti sessuali con fanciulli e stupro.

L'uomo aveva fatto parlare di sé per essere fuggito martedì scorso durante un'interruzione dell'udienza, prima di essere riacciuffato a Belfort (F).

Oltre alla detenzione, dovrà versare un risarcimento di 10'000 franchi alla vittima, ha precisato il Tribunale cantonale del Giura, interrogato dall'agenzia Keystone-ATS.

In prima istanza all'uomo erano stati inflitti un anno e mezzo di prigione con la condizionale. Il Ministero pubblico aveva presentato ricorso, chiedendo di raddoppiare la pena tenendo conto anche dello stupro, cosa che non era avvenuta in primo grado.

