Migliaia di persone provenienti non solo dalla Svizzera si sono date appuntamento oggi al tradizionale Marché-Concours, a Saignelégier (JU), che per una volta non ha invitato come ospite d'onore un Cantone, ma la Federazione svizzera dei costumi (FSC).

Dopo 15 anni di presenza ininterrotta, quest'anno nessun consigliere federale ha partecipato alla manifestazione che celebra la razza di cavallo delle Franches-Montagnes, l'unica razza svizzera.

La FSC è presente al corteo folcloristico con 500 persone che indossano abiti tradizionali dei 26 cantoni. Creata nel 1926 a Lucerna, conta oltre 15'000 membri. Ha affinità con il mondo rurale, ma non in particolare con l'allevamento equino. La Confederazione è rappresentata dal vicedirettore dell'Ufficio federale dell'agricoltura Adrian Aebi. Il governo è assente per ragioni d'agenda, hanno indicato gli organizzatori.

