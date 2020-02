Bisognerà attendere il ballottaggio del 1° marzo per conoscere il nome del vincitore dell'elezione suppletiva del governo giurassiano.

Dopo il primo turno odierno, la socialista Rosalie Beuret Siess è in testa, con 820 voti di vantaggio sulla PPD Anne Seydoux-Christe, reduce da dodici anni a Berna in Consiglio degli Stati.

L'affluenza ha toccato il 37,8%. Il voto si è reso necessario dopo che alle ultime federali Charles Juillard (PPD) è stato eletto proprio alla Camera dei Cantoni, liberando quindi una poltrona nell'esecutivo giurassiano.

La 41enne Beuret Siess, deputata in parlamento, ha ottenuto il 41,5% delle preferenze. In quanto primo partito cantonale, il PS ambisce a recuperare il mandato perso nel 2015. Dietro di lei si è piazzata la 61enne Seydoux-Christe (37,9%), con cui il PPD mira a conservare il posto lasciato vacante da Juillard.

Fin da subito chiaro outsider in questa corsa a tre, l'UDC Romain Schaer si è fermato al 20,6%. Lo score del sindaco di La Baroche e a sua volta deputato è comunque da considerarsi positivo. Il partito deciderà mercoledì se il suo candidato parteciperà anche al secondo turno.

Attualmente l'esecutivo giurassiano è formato da 2 PPD, 1 PLR, 1 PS e 1 PCSI (cristiano-sociali indipendenti). In ogni caso, il vincitore non potrà dormire sonni troppo tranquilli: fra pochi mesi, il 18 ottobre, dovrà ripassare dalle urne per le elezioni cantonali.

