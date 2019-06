Un incendio è scoppiato ieri nel tardo pomeriggio in una segheria a Vendlincourt, nel canton Giura (foto simbolica)

Un incendio è scoppiato ieri nel tardo pomeriggio in una segheria a Vendlincourt, nel canton Giura.

I vigili del fuoco nel corso della notte erano ancora sul posto per cercare di domare le fiamme, ha indicato la polizia cantonale a Keystone-ATS, confermando alcune notizie provenienti da diversi media.

All'origine del sinistro vi sarebbero due esplosioni, precisa il sito della RTS. Secondo diversi media, gli impiegati della segheria avevano già lasciato lo stabile prima dell'incendio. Sul posto sono giunti un centinaio di vigili del fuoco e agenti di polizia.

Per stabilire le cause esatte del rogo, che ha provocato gravi danni materiali, è stata avviata un'inchiesta. Il traffico stradale tra Bonfol (JU) e Vendlincourt è stato deviato in entrambe le direzioni.

Neuer Inhalt Horizontal Line