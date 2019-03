Trenta mesi di detenzione, di cui dodici da scontare: è la pena inflitta a un automobilista giurassiano di 26 anni che nel novembre 2016 a Les Emibois (JU) investì e uccise un 21enne su un passaggio pedonale.

Il tribunale penale di prima istanza di Porrentruy (JU) lo ha ritenuto oggi colpevole di omicidio colposo. La pena è sensibilmente inferiore ai sei anni e mezzo chiesti dall'accusa, che si batteva per il riconoscimento dell'omicidio intenzionale con dolo eventuale. La difesa aveva da parte sua auspicato una sanzione con la condizionale.

La corte ha parlato di una colpa molto grave, di un comportamento scioccante che ha esposto a rischi sia il lo stesso conducente che altri utenti della strada. Ma l'imputato non aveva preso in considerazione la morte del pedone: non vi è quindi l'intenzionalità, ma solo la negligenza.

