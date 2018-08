Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La dinamica dello schianto dello Ju 52 sul Piz Segnas (GR) non è ancora stata chiarita, ha precisato Daniel Knecht, del SISI

La dinamica dello schianto dello Ju 52 non è ancora chiara, ma l'analisi del luogo dell'incidente consente già di trarre le prime conclusioni: "l'aereo è precipitato al suolo quasi verticalmente e a velocità relativamente elevata".

La causa del sinistro, tuttavia, deve ancora essere determinata: il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) ritiene, sulla base delle prime informazioni, che non vi sia stata una collisione con un altro aeromobile o un cavo. "Non vi è stata alcuna interferenza esterna", ha precisato Daniel Knecht.

Il velivolo non avrebbe perso componenti prima dell'incidente, tuttavia "nulla è da escludere", ha ribadito Knecht, sottolineando che il SISI sta indagando in tutte le direzioni, anche per chiarire se le alte temperature o la situazione meteorologica abbiano avuto un ruolo importante.

