Questo contenuto è stato pubblicato il 6 agosto 2018 9.10 06 agosto 2018 - 09:10

Il fatto che con le elevate temperature l'aria sia meno portante e i motori abbiano meno potenza può essere a volte sottovalutato da piloti amatoriali, ma sicuramente non da equipaggi esperti come quelli dello Ju 52 precipitato ieri nei Grigioni.

Ne è convinto l'esperto di aviazione Hansjörg Egger. "Ho già volato con lo Ju 52 in Sudafrica e la canicola non è mai stata un problema", afferma lo specialista in un'intervista pubblicata oggi dal Blick. Il caldo "non è quindi da solo sicuramente la causa" della sciagura aerea avvenuta sabato nella regione di Flims (GR), "al massimo è un fattore".

Secondo Egger tutto fa pensare che il velivolo della Ju-Air precipitato sul Piz Segnas sia andato in stallo. Questo può succedere quando la velocità è troppo bassa, per esempio durante una curva stretta. In montagna lo Ju 52 vola a quote basse rispetto al suolo: in caso di stallo non rimane più il tempo necessario per riprendere il controllo dell'apparecchio.

Ancora tutti da determinare sono però i motivi che hanno portato allo stallo. Il fatto che i piloti non abbiano segnalato alcuna situazione d'emergenza fa ritenere che tutto si sia svolto in modo brusco e rapido, spiega Egger. In caso di problemi ai motori piloti esperti come loro avrebbero sicuramente annunciato per radio il problema e avrebbero provato ad atterrare con il velivolo in una zona relativa piatta. "Lo Ju 52 è in grado di volare per un certo tratto come un aliante se tutti e tre i motori sono fuori uso".

