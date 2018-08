Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 agosto 2018 18.07 06 agosto 2018 - 18:07

I lavori di recupero dei rottami dello Ju 52 e delle vittime della sciagura aerea del Piz Segnas dureranno almeno sino a domani sera: lo ha indicato all'agenzia di stampa Keystone-ATS il Ministero pubblico della Confederazione.

La procura federale, che conduce le indagini in collaborazione con il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) e le autorità cantonali, non fornisce ulteriori informazioni. Anche il SISI non ha nuovi elementi rispetto a quelli comunicati ieri.

L'associazione Ju-Air, che organizzava i voli panoramici con gli Ju 52 radiati nel 1981 dall'aeronautica militare, ha come già annunciato ieri sospeso i voli: è stata una decisione presa in autonomia dalla stessa organizzazione, ha precisato l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

Intanto tenendo conto dell'emozione suscitata dalla tragedia è stata annullata la festa che avrebbe dovuto tenersi mercoledì per commemorare i dieci anni dell'inserimento dell'arena tettonica Sardona nel Patrimonio mondiale dell'Unesco. Il punto in cui è avvenuto l'impatto - a 2540 metri sulla pendice occidentale del Piz Segnas, sopra Flims (GR) - si trova proprio in questa area geologicamente pregiata.

Neuer Inhalt Horizontal Line