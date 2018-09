Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

12 settembre 2018

Stop al cambio d'ora già dall'anno prossimo, con un ultimo passaggio all'ora legale il 31 marzo 2019 e, per quei Paesi che volessero invece scegliere di restare all'ora solare, il 27 ottobre 2019.

È la proposta presentata con il discorso sullo stato dell'Unione del presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker.

"È necessario abolire lo spostamento delle lancette, gli Stati membri dovrebbero decidere da soli se i loro cittadini devono seguire l'ora legale o quella solare", ha annunciato a Strasburgo.

La proposta legislativa intende assicurare che qualsiasi modifica avvenga con l'opportuno coordinamento tra Paesi confinanti, in modo da non turbare il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare una situazione di frammentazione, che potrebbe presentarsi se alcuni Stati membri conservassero il regime dell'ora legale mentre altri lo abbandonano. Ogni Paese dovrà notificare entro il prossimo aprile se applicherà in modo permanente l'ora legale o quella solare. Serve però l'ok di Parlamento e Consiglio entro marzo.

