Questo contenuto è stato pubblicato il 4 aprile 2018 13.27 04 aprile 2018 - 13:27

Risultati record per Jungfraubahn nel 2017: il gruppo bernese che gestisce le ferrovie della Jungfrau e diversi impianti di risalita nella regione ha realizzato un utile netto di 41,6 milioni di franchi (+34,4%). Quello operativo EBIT è stato di 53,0 milioni (+46%).

Il risultato, si legge in una nota, è dovuto alla forte frequentazione della clientela asiatica. Anche il fatturato, pubblicato in febbraio, aveva pure fatto segnare cifre da primato (+14,1% a 143,8 milioni). La società prevede di versare un dividendo di 2,40 franchi per azione (+30 centesimi).

Da notare che nell'anno in rassegna sono state 1,04 milioni le persone che sono salite sullo Jungfraujoch. È la seconda volta, dopo il 2015, che la soglia del milione di viaggiatori è stata superata.

