Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 novembre 2018 14.55 16 novembre 2018 - 14:55

La cartolina postale da record prima di essere portata in alta montagna.

Una cartolina postale da Guinness, la più grande di tutti i tempi, è stata posizionata sullo Jungfraujoch. L'opera, assemblata unendo oltre 100'000 impegni e messaggi scritti da bambini e ragazzi di tutto il mondo, richiama l'attenzione sul cambiamento climatico.

Secondo il rapporto speciale che il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) ha da poco pubblicato, ricorda oggi in una nota il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), dovrebbe essere ancora possibile limitare il riscaldamento globale a un massimo di +1,5°C. Questa soglia consentirebbe di contenere entro una portata sostenibile le ripercussioni negative dei mutamenti.

Per sensibilizzare sul tema, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) ha voluto sostenere la mobilitazione delle nuove generazioni, le più toccate dal fenomeno. Simbolico anche il luogo individuato per dar vita al primato, ovvero il ghiacciaio dell'Aletsch, a 3400 metri di altitudine.

La scelta intende mettere in risalto le regioni di alta montagna e i ghiacciai, colpiti in modo massiccio dal riscaldamento globale. Su una superficie totale di 2500 metri quadri si possono leggere messaggi in favore dell'ambiente e dei giovani.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano