Questo contenuto è stato pubblicato il 22 aprile 2018 12.52 22 aprile 2018 - 12:52

Un kamikaze si è fatto esplodere in un centro elettorale allestito in una scuola a Kabul uccidendo almeno 34 persone e ferendone 54. Lo indica il ministero della sanità.

L'attentato è avvenuto nella scuola Asif Mael tra le persone in fila per registrarsi in vista delle elezioni del 20 ottobre. Dalla scuola, hanno riferito testimoni oculari, sono state viste uscire numerose allieve in lacrime. Il portavoce del ministero dell'Interno, Najib Danish, ha indicato che molti dei feriti ricoverati in ospedale sono in condizioni critiche.

