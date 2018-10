Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

4 ottobre 2018 - 14:11

La Casa Bianca ha ricevuto il rapporto supplementare dell'Fbi sul giudice scelto dal presidente Donald Trump per la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, accusato da tre donne di molestie sessuali quando era al liceo.

Lo afferma la Casa Bianca in una nota, dicendosi "fiduciosa nel fatto che il Senato voterà la conferma del giudice Kavanaugh alla Corte Suprema".

Ex compagno di stanza: "ha mentito"

Intanto, l'ex compagno di stanza all'università di Yale di Brett Kavanaugh rompe il silenzio e, intervistato dalla Cnn, afferma che il giudice nominato da Donald Trump ha mentito al Senato. "Sotto giuramento Kavanaugh ha detto il falso sulla sua abitudine di bere e su quello che c'era scritto sul suo diario", ha detto James Roche. "E lo ha fatto senza esitazioni e senza riserve - ha aggiunto - mostrando disprezzo della verità".

"Non ho mai davvero socializzato con Brett - ha proseguito - perché era incoerente, instabile, si ubriacava e la mattina faticava ad alzarsi dal letto".

650 docenti diritto: "non confermarlo"

In una lettera aperta al New York Times, oltre 650 docenti di diritto chiedono che il Senato non confermi Brett Kavanaugh alla Corte suprema Usa.

"Abbiamo vedute differenti su Kavanaugh, ma siamo uniti nel credere che egli non abbia il giusto temperamento giudiziario, una delle qualità più importanti per un giudice", si legge nella lettera in cui si spiega che per temperamento giudiziario si intendono anche l'imparzialità e l'obiettività.

Decisione la prossima settimana

Le sorti di Kavanaugh dovrebbero decidersi nel prossimo fine settimana.

Il leader della maggioranza repubblicana al Senato americano, Mitch McConnell, ha acconsentito al fatto che venerdì ci sia il primo voto procedurale sul giudice della Corte suprema nominato da Donald Trump, per poi passare al voto finale in aula nella giornata di sabato.

In queste ore le conclusioni delle indagini dell'Fbi sulle accuse di molestie a Kavanaugh sono previste arrivare alla Casa Bianca che le girerà immediatamente al Congresso.

