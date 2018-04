Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

27 aprile 2018 - 16:47

L'agenzia di stampa multimediale Keystone-ATS è ora realtà. Gli azionisti delle due imprese costituenti, riuniti oggi a Berna separatamente in assemblea generale, hanno dato via libera a grande maggioranza alla fusione.

Questa era stata annunciata lo scorso ottobre e avrà effetto retroattivo a partire dal primo gennaio 2018. Ueli Eckstein di Tamedia presiederà la nuova società, il cui azionista principale è ormai l'agenzia di stampa austriaca APA. La fusione avviene tramite uno scambio di partecipazioni. Attualmente Keystone è detenuta in parti uguali dall'ats e dall'APA. Quest'ultima trasferisce il suo 50% nella nuova entità e riceve in cambio il 30% delle azioni di Keystone-ATS. APA sarà così il singolo maggiore azionista della nuova società, davanti a Tamedia.

Keystone-ATS fornirà testi, foto, video e infografica. Il radicamento regionale e l'offerta trilingue rimarranno pilastri della nuova agenzia, assicura un suo comunicato. Oltre a mantenere le sue attività classiche di agenzia stampa con la produzione di notizie e immagini per i media, Keystone-ATS estenderà la propria offerta nel settore non media (imprese in particolare). È anche previsto di sviluppare servizi nell'ambito digitale, per esempio applicazioni specifiche per i media. Queste prestazioni saranno fornite da APA-IT, filiale dell'agenzia austriaca.

