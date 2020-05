L'agenzia nazionale Keystone-ATS ha deciso di focalizzarsi sul cuore delle proprie attività, ovvero la produzione di notizie, in formato multimediale, nelle tre lingue nazionali. Si separerà invece dai settori Public Relations e Corporate Production.

La situazione nel ramo dei media è difficile da tempo e la crisi legata al coronavirus ha accentuato i problemi, si legge in un comunicato odierno dell'azienda. Per questo il consiglio d'amministrazione ha deciso di adeguare le strategie, concentrandosi sulle attività principali.

La produzione di notizie indipendenti in tre lingue è e rimarrà una parte irrinunciabile del servizio universale in Svizzera. Anche le notizie sportive fanno parte di questa offerta fondamentale e proprio per tale ragione il ramo verrà mantenuto operativo.

Aiuto pubblico

Anche in futuro Keystone-ATS avrà bisogno dell'aiuto pubblico. Lo scorso 16 aprile il Consiglio federale ha deciso di aumentare da 2 a 4 milioni di franchi il tetto di sovvenzioni annue. L'agenzia quest'anno riceverà anche un aiuto supplementare nel quadro delle misure transitorie in favore dei media decise la settimana scorsa dal parlamento. Il finanziamento permetterà all'azienda di mettere temporaneamente a disposizione gratuitamente i propri servizi agli abbonati.

Con l'adeguamento della strategia annunciato oggi, il consiglio d'amministrazione vuole anche spianare il terreno degli aiuti pubblici, dimostrando di voler proporre un'offerta completa da agenzia nazionale. Un servizio universale a livello mediatico, viene sottolineato, è fondamentale soprattutto in periodo di crisi.

Un nuovo volto

L'agenzia comunica anche che Daniel Hammer, segretario generale di Médias Suisses, associazione dei media privati romandi, fa la sua entrata nel consiglio d'amministrazione. Rimpiazza Serge Reymond, che rappresentava Tamedia. Quest'ultimo gruppo verrà in futuro rappresentato da Christine Gabella.

Keystone-ATS è frutto della fusione fra l'Agenzia telegrafica svizzera (ATS) e l'agenzia fotografica Keystone. L'annuncio di questo matrimonio nell'autunno 2017 era stato seguito da una ristrutturazione che aveva condotto alla soppressione di 36 posti su un totale di 150 nella redazione.

