Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 ottobre 2018 14.20 24 ottobre 2018 - 14:20

Anche la Gran Bretagna, dopo gli Usa, annuncia la revoca dei visti a tutte le persone che ne fossero in possesso fra i funzionari sauditi sospettati di coinvolgimento nella morte di Jamal Khashoggi.

Lo ha affermato oggi la premier Theresa May al Question Time alla Camera dei Comuni.

La premier però non ha preso alcun impegno sullo stop alla vendita di armi a Riad, anzi l'ha difesa sostenendo che rispetta i criteri di garanzia introdotti nel Regno.

May è intervenuta al Question Time alla Camera dei Comuni, rispondendo alle opposizioni - a cominciare dagli indipendentisti scozzesi dell'Snp - che denunciavano come insufficiente la condanna a parole dell'uccisione di Khashoggi, contestando i legami di Londra con Riad e chiedendo al governo d'interrompere almeno le massicce forniture di armi britanniche all'Arabia Saudita al pari della Germania della cancelliera Angela Merkel.

Al riguardo, May tuttavia - pur ribadendo la condanna per il caso Khashoggi e definendo "non credibile" la ricostruzione fornita finora dai sauditi - non ha preso alcun impegno, difendendo anzi la vendita di armi a Riad come rispettosa dei criteri di garanzia introdotti nel Regno. Ha inoltre rivendicato il suo sostegno alla coalizione saudita nella guerra in Yemen, sebbene ribadendo "preoccupazione" per taluni episodi.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano