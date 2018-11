Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

19 novembre 2018 21.00

Il governo tedesco ferma completamente l'export con l'Arabia Saudita per quanto riguarda i sistemi di difesa, compresi i casi di vendite che avevano ottenuto in precedenza l'approvazione del governo.

Lo ha comunicato oggi un portavoce del ministero dell'economia, ribadendo la linea già annunciata dal governo all'indomani della morte del giornalista saudita, Jamal Khashoggi.

Inizialmente Berlino aveva dichiarato di sospendere le approvazioni per le nuove vendite e che avrebbe verificato come agire nei casi delle procedure ancora in corso di approvazione o già approvate. Oggi è arrivata la decisione di sospendere tutto: "al momento non c'è alcun export dalla Germania all'Arabia Saudita", ha detto il portavoce del ministero. Al momento dovevano essere consegnate 20 motovedette di Lürssen-Werft.

