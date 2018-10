Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 ottobre 2018 12.51 21 ottobre 2018 - 12:51

Il ministro britannico Dominic Raab (in un'immagine dello scorso primo ottobre) non crede alla spiegazione fornita dall'Arabia Saudita sulla morte del giornalista dissidente Jamal Khashoggi.

La spiegazione fornita dall'Arabia Saudita sulla morte di Jamal Khashoggi "non è credibile". Lo ha detto il ministro britannico per la Brexit Dominic Raab rispondendo ad una domanda della Bbc.

Per l'esponente del governo di Londra la morte del giornalista dissidente è "un caso terribile".

Dal canto suo il presidente statunitense Donald Trump critica la versione dell'Arabia Saudita affermando che "ovviamente c'è stato un inganno e ci sono state bugie". Ma allo stesso tempo, in un'intervista telefonica al Washington Post, definisce Riad "un incredibile alleato" degli Stati Uniti e spera che il principe Mohammed bin Salman non sia coinvolto: "Nessuno mi ha detto che è responsabile. Nessuno mi ha detto che non è responsabile. Mi piacerebbe che non lo fosse".

