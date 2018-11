Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 novembre 2018 20.05 09 novembre 2018 - 20:05

La Norvegia ha annunciato la sospensione della vendita di armi all'Arabia Saudita a seguito del caso Jamal Khashoggi. Lo riporta Al Jazeera.

"Abbiamo deciso che nell'attuale situazione noi non daremo nuove licenze per l'esportazione di materiale di difesa o prodotti dall'utilizzo multiplo con uso militare all'Arabia Saudita", ha dichiarato il ministro degli Esteri norvegese, Eriksen Soereide.

La decisione è stata motivata in seguito ad "ampia valutazione dei recenti sviluppi in Arabia Saudita e della non chiara situazione in Yemen".

Una settimana fa il ministero degli Esteri della Norvegia aveva convocato l'ambasciatore saudita a Oslo per l'uccisione di Jamal Khashoggi.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano