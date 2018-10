Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

L'assassinio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul "è stato un incidente molto, molto doloroso per tutti i sauditi e anche per chiunque in tutto il mondo. Non era necessario".

Lo ha detto il potente principe ereditario saudita, Moammed bin Salman parlando a al forum 'Future Investment Initiative' di Riad.

"La giustizia prevarrà", ha detto. "L'Arabia Saudita applicherà tutte le regole necessarie e indagherà a fondo per ottenere risultati e per portare davanti alla giustizia coloro che sono responsabili di questo odioso crimine, che saranno portati in tribunale. Non c'è alcun dubbio", ha detto ancora, come riferisce la Cnn online.

Arabia Saudita e Turchia, ha poi affermato, lavoreranno assieme nell'inchiesta "per raggiungere risultati".

