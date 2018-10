Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

31 ottobre 2018

Jamal Khashoggi è stato strangolato a morte appena entrato nel consolato saudita di Istanbul e fatto a pezzi. I suoi aguzzini, che avevano premeditato l'omicidio, si sono poi disfatti dei resti, che tuttora non sono stati trovati.

A quasi un mese dall'omicidio, avvenuto il 2 ottobre scorso, la procura di Istanbul mette per la prima volta nero su bianco la causa della morte del giornalista dissidente e conferma il terribile scempio del suo cadavere.

"Il corpo della vittima è stato smembrato e distrutto dopo la morte per soffocamento", scrivono i magistrati. L'ufficialità segna un primo punto fermo nelle indagini, che però sembrano ancora in alto mare nella ricerca dei killer e dei mandanti.

Prima di rendere noti i risultati dell'inchiesta, il procuratore generale Irfan Fidan ha atteso la conclusione degli incontri a Istanbul con il suo omologo giunto da Riad, Saud al Mojeb. Colloqui che non hanno prodotto "nessun risultato concreto", secondo i magistrati turchi, che non nascondono l'irritazione per la mancanza di risposte da parte dei colleghi sauditi su dove si trovino i resti del reporter e chi sia stato il presunto "collaboratore locale" che ha aiutato gli 007 del Regno a liberarsene.

