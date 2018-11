Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

2 novembre 2018

La Tour Eiffel si è spenta ieri sera per un minuto per ricordare l'assassinio del giornalista saudita Jamal Khashoggi. Immagine d'archivio.

Nella stessa giornata di ieri, l'Unesco ha ricordato che oggi, 2 novembre, è la "Giornata internazionale contro l'impunità per i crimini contro i giornalisti".

Lo spegnimento simbolico della Tour Eiffel è stato deciso su iniziativa dell'associazione Reporters sans Frontières, che ha organizzato sul posto una conferenza stampa. "Jamal Khashoggi - ha dichiarato Fabiola Badawi, ex collega del giornalista ucciso e invitata da RSF - è stato ucciso perché voleva scrivere e parlare liberamente".

