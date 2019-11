L'ex allenatore della nazionale svizzera di calcio Köbi Kuhn è morto oggi pomeriggio all'età di 76 anni in seguito a una lunga malattia. La notizia è stata confermata dall'ospedale di Zollikerberg (ZH) con il benestare dei famigliari.

Kuhn era stato ricoverato in ottobre a causa di problemi polmonari. Nel 2011 all'ex commissario tecnico era stata diagnosticata una leucemia linfatica cronica.

Nato nell'ottobre del 1943 a Zurigo, Kuhn è stato allenatore della nazionale elvetica tra il 2001 e il 2008. Nel 2006 è stato premiato come svizzero dell'anno.

I suoi più importanti successi in qualità di commissario tecnico sono state le qualificazioni per gli europei del 2004 e per i mondiali del 2006.

