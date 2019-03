Gli economisti interrogati a ritmo trimestrale dal Centro di ricerche congiunturali del Politecnico di Zurigo (KOF) rivedono al ribasso le loro stime sulla crescita economica svizzera di quest'anno, mentre per il 2020 pronosticano una leggera accelerazione.

Il prodotto interno lordo (pil), secondo gli esperti, dovrebbe progredire nell'anno in corso dell'1,2%, in rallentamento rispetto all'1,6% annunciato nella stima di tre mesi fa: già in dicembre il dato era stato ritoccato di 0,1 punti percentuali dall'1,7 all'1,6%.

Secondo il KOF Consensus, gli investimenti in beni strumentali e nell'edilizia dovrebbero salire in termini reali dell'1% soltanto e venti contrari sono previsti anche sul fronte delle esportazioni, la cui progressione è stata abbassata di 0,6 punti al 2,1%.

Nel 2020 il tasso di espansione dovrebbe risalire all'1,5%; stando ai 20 economisti interpellati dal KOF il quadro generale si annuncia sotto una migliore luce rispetto all'anno in corso, ma non dovrebbe avere effetti positivi sul mercato del lavoro: la disoccupazione, calcolata per quest'anno al 2,4%, dovrebbe infatti avanzare al 2,5%.

Le aspettative a lungo termine rimangono pressoché invariate rispetto all'ultima indagine di dicembre 2018. La previsione di crescita del Pil tra cinque anni è rimasta ferma all'1,5% e il tasso di disoccupazione al 2,8%.

