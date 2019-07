Dagli Usa arriva un altro ordine per il Kopter SH09, un elicottero leggero di fabbricazione svizzera le cui consegne dovrebbero cominciare nei prossimi anni: Metro Aviation, società americana specializzata nei trasporti sanitari, intende acquistare cinque apparecchi.

Il nuovo contratto porta a 70 il numero totale degli ordinativi, a cui si aggiungono altre 100 lettere d'intenti, ha indicato ieri il costruttore Kopter (ex Marenco Swisshelicopter), che ha uffici a Wetzikon (ZH) nonché attività aerea a Mollis (GL). "Un SH09 costa circa 3,3 milioni di dollari" (3,24 milioni di franchi), spiega all'agenzia di stampa finanziaria Awp un rappresentante dell'azienda. "Il prezzo dipende comunque dall'equipaggiamento richiesto dal cliente", aggiunge.

"Il mercato americano rappresenta il principale sbocco per Kopter, poiché non vi sono limitazioni per gli elicotteri monomotori, che invece esistono in Europa per certe operazioni". L'impresa elvetica è presente negli Stati Uniti dal 2018 attraverso la sua filiale Kopter North America.

