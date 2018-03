Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

26 marzo 2018

Alta tensione in Kosovo dopo l'arresto di Marko Djuric, capo dell'Ufficio governativo serbo per il Kosovo (foto rappresentativa)

Alta tensione a Kosovska Mitrovica, nel nord del Kosovo a maggioranza serba, dove la polizia kosovara nel pomeriggio è intervenuta in forze e ha arrestato il capo dell'Ufficio governativo serbo per il Kosovo Marko Djuric.

Djuric era arrivato a Mitrovica, nonostante il divieto oppostogli dalle autorità di Pristina, insieme al segretario generale della presidenza serba Nikola Selakovic per partecipare a una conferenza organizzata nel settore nord (serbo) della città nell'ambito del dialogo interno in Serbia sulla questione del Kosovo.

Come riferiscono i media a Belgrado, la polizia kosovara ha lanciato bombe assordanti davanti all'edificio in cui era in programma la conferenza, per disperdere la folla di serbi radunatisi per impedire l'ingresso degli agenti. In città sono subito risuonate le sirene di allarme.

Nei tafferugli con gli agenti davanti all'edificio della conferenza sono rimasti feriti alcuni dimostranti usciti per opporsi all'azione della polizia. Non si sa dove si trovi Nikola Selakovic, il segretario della presidenza serba giunto a Mitrovica insieme a Djuric e al quale era stato ugualmente vietato l'ingresso in Kosovo.

Marko Djuric è stato arrestato intorno alle 17.30 nella sala dove era appena iniziata la riunione indetta nell'ambito del dialogo interno alla Serbia sulla questione del Kosovo.

