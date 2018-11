Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 novembre 2018 21.55 05 novembre 2018 - 21:55

Per Carla Del Ponte, ex procuratore capo del Tribunale penale internazionale dell'Aja (Tpi), molti Paesi hanno deciso troppo frettolosamente di riconoscere l'indipendenza del Kosovo.

"Il Kosovo ha avuto il privilegio di essere riconosciuto come stato, cosa che a mio parere è avvenuta troppo prematuramente", ha detto Del Ponte citata dai media serbi.

Il Kosovo, ha aggiunto, è per lei ancora "sotto punto interrogativo". L'ex procuratrice del Tpi ha poi detto di ritenere che il premier kosovaro Ramush Haradinaj non meriti di ricoprire tale funzione. "Haradinaj non merita la posizione che ricopre oggi. È stato condannato dal Tribunale dell'Aja, ma purtroppo in appello è stato assolto", ha detto.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano