Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 marzo 2018 20.44 26 marzo 2018 - 20:44

Marko Djuric, il capo dell'Ufficio governativo serbo per il Kosovo arrestato oggi a Kosovska Mitrovica per essere entrato illegalmente nel piccolo Paese balcanico, è stato espulso in serata verso la Serbia, dove è stato preso in consegna dalla polizia locale.

Come riferiscono i media a Belgrado, Djuric, scortato da numerose auto della polizia kosovara, è stato condotto al valico di Merdare e consegnato alle forze di sicurezza serbe. In precedenza era stato condotto alla centrale di polizia di Pristina e portato davanti a un giudice che ha riscontrato la violazione della legge ordinando l'espulsione. Subito dopo è partito per la Serbia.

A Belgrado sulla vicenda, che ha fatto aumentare improvvisamente la tensione nel settore nord (serbo) di Kosovska Mitrovica, è in corso una seduta urgente del Consiglio per la sicurezza nazionale presieduta dal presidente Aleksandar Vucic.

Neuer Inhalt Horizontal Line