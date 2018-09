Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 settembre 2018 11.30 09 settembre 2018 - 11:30

Un agente della polizia kosovara spiega al presidente serbo Aleksandar Vucic che non può proseguire il suo viaggio verso Banje.

Il presidente serbo Aleksandar Vucic, secondo i media a Belgrado, avrebbe deciso di rinunciare alla visita all'enclave serba di Banje, nel Kosovo centrale, a causa dell'alta tensione creata nella zona dalle proteste della popolazione albanese.

La polizia kosovara aveva in precedenza bloccato la colonna di auto di Vucic, sostenendo che non vi sono le condizioni di sicurezza necessarie per recarsi a Banje.

Alcune centinaia di persone di etnia albanese, fra i quali numerosi veterani dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), hanno bloccato stamane tutte le strade che portano al villaggio. Secondo i media la situazione è molto tesa e si sono uditi anche colpi d'arma da fuoco.

I contestatori albanesi del presidente Vucic hanno eretto barricate lungo le strade che portano a Banje, con ruspe e grossi automezzi, incendiando pneumatici e altro materiale per impedire il passaggio della colonna di auto.

Il governo di Pristina ha per questo vietato la visita a Vucic, dal momento che né le truppe Kfor (Forza Nato in Kosovo) né le forze di polizia kosovare sarebbero in grado di garantire la sicurezza delle persone.

La nuova situazione di tensione rischia di avere pesanti conseguenze sul dialogo in corso fra Belgrado e Pristina per un accordo sulla normalizzazione dei rapporti e sulla questione del Kosovo.

