Questo contenuto è stato pubblicato il 8 settembre 2018 8.52 08 settembre 2018 - 08:52

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto che, nonostante i problemi e le nuove tensioni, Belgrado intende proseguire nel dialogo con Pristina per preservare la pace e giungere a un accordo finale sul Kosovo.

"La cosa importante è che riusciamo a trovare una buona soluzione per il futuro", ha affermato il presidente in una conferenza stampa nella quale ha confermato di volersi recare in Kosovo oggi e domenica. La Serbia, ha sottolineato, è per la pace, la stabilità e la collaborazione e amicizia con la popolazione albanese del Kosovo. "Ogni altra opzione sarebbe catastrofica per entrambi i popoli".

Il presidente ha tuttavia ammesso che si è ancora lontani da una soluzione per il Kosovo. "Non ho mai mentito ai cittadini serbi, siamo ancora lontani dal trovare una soluzione, vorrei tanto che fossimo vicini, ma non lo siamo. Le cause sono di politica internazionale e di rapporti tra serbi e albanesi".

