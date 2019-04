La cassa malattia KPT/CPT ha realizzato nel 2018 un utile di circa 15 milioni di franchi, in calo del 74% rispetto ai 57 milioni dell'anno precedente.

I premi sono saliti del 2,1%, raggiungendo 1,78 miliardi, a fronte di prestazione assicurative erogate pari a 1,57 miliardi (2017: 1,60 miliardi).

Il 2018 è stato un buon anno, afferma la società cooperativa con sede a Berna in un comunicato odierno. L'attività assicurativa ha registrato un andamento positivo in entrambi i rami, quello dell'assicurazione di base (LAMal) e quello complementare. Il tasso sinistri/costi (combined ratio) è migliorato, passando dal 99,5% al 95,7%. Sui conti hanno però pesato gli sviluppi sui mercati finanziari: il risultato non tecnico-assicurativo è passato infatti da +54 a -60 milioni.

Il numero di clienti è lievemente diminuito, scendendo a 427'800 (-0,2%). La flessione è stata più marcata in ambito LAMal (-0,4%). Il presidente della direzione Reto Egloff parla comunque di fedeltà dei clienti, dovuta a suo avviso a servizi utili, nuove offerte e impegno dei collaboratori: la KPT si è piazzata ai primi posti in tutti i sondaggi sulla soddisfazione della clientela, afferma Egloff.

Il manager nel 2018 ha guadagnato più di un consigliere federale. Ha infatti incassato compensi complessivi per 544'000 franchi, contro i 519'000 franchi dell'anno prima. L'aumento è stato pari al 5%.

