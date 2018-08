Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Kudelski è scivolata nelle cifre rosse: la multinazionale vodese specializzata nelle soluzioni informatiche per la televisione a pagamento e gli accessi digitali ha visto il risultato operativo Ebit attestarsi nel primo semestre a -30 milioni di dollari.

Nella prima metà del 2017 l'azienda aveva conseguito un risultato di +8 milioni. La perdita netta è salita da 5 a 37 milioni di franchi, ha indicato oggi la società con sede a Cheseaux-sur-Lausanne. I dati non rappresentano una sorpresa: un mese fa Kudelski aveva lanciato un avvertimento sugli utili.

Il gruppo si trova in una fase di profondo riorientamento: in futuro intende puntare sui comparti sicurezza cibernetica e internet delle cose, per far fronte al calo della domanda nei tradizionali segmenti legati alla tivù a pagamento. La ristrutturazione comporterà costi di 28 milioni di franchi, ha fatto sapere la società.

I vertici si attendono cifre migliori nel secondo semestre. Viene mantenuto l'obiettivo annuale di un Ebit di 30-45 milioni, da intendere però senza gli oneri di ristrutturazione.

