Il fornitore di servizi logistici Kühne+Nagel ha incrementato ancora una volta fatturato e profitti. Lo scorso anno il volume d'affari è aumentato dell'11,7% a 20,8 miliardi di franchi, mentre l'utile netto attribuibile agli azionisti è salito del 4,5% a 770 milioni.

In progressione anche il risultato operativo EBIT: +5,3% a 987 milioni. "Il 2018 è stato un altro anno di successo per Kühne+Nagel, nonostante l'indebolimento del mercato a fine anno", ha fatto sapere il CEO Detlef Trefzger, citato in un comunicato.

La performance annunciata oggi è al di sotto delle previsioni degli analisti. Gli esperti consultati dall'agenzia finanziaria AWP avevano stimato un fatturato di 20,8 miliardi, un EBIT di 1,0 miliardi e un utile netto di 785 milioni.

